Engelli Vatandaşın İmdadına Başkan Karaçoban Yetişti

Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, 76 yaşındaki engelli Hüseyin Karaca'ya akülü araba hediye etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, 76 yaşındaki engelli Hüseyin Karaca'ya akülü araba hediye etti.

Alaşehir Belediyesi, yaşlı ve engellilerin hayatını kolaylaştırıcı çalışmalarına devam ediyor. Alaşehir'in Gümüşçay Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki engelli Hüseyin Karaca'nın yüzü Alaşehir Belediyesi'nin sayesinde güldü. 2 yıldır yatağa mahkum yaşayan Karaca'ya Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban'ın talimatıyla akülü araba hediye edildi. Başkan Karaçoban adına akülü tekerlekli sandalyeyi Alaşehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hakan Turan verdi. Akülü araba hediye edildiği için büyük bir mutluluk yaşayan Karaca, "Sayın Başkanımız Gökhan Karaçoban ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Şu an yaşadığım mutluluğu anlatamam. Allah razı olsun" dedi.