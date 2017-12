Engelli Vatandaşlar İçin Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonu Kurdular

AK Parti İzmit Gençlik Kolları tarafından yürütülen bir proje kapsamında İzmit Yürüyüş Yolu'na yapılan akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonunun...

AK Parti İzmit Gençlik Kolları tarafından yürütülen bir proje kapsamında İzmit Yürüyüş Yolu'na yapılan akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonunun tanıtımı yapıldı.

AK Parti İzmit Gençlik Kolları'nın oluşturduğu "İzmit Engelsiz Gençler" projesi kapsamında İzmit Ömer Ağa Mahallesi Yürüyüş Yolu olarak da bilinen Hürriyet Caddesi'ne akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonu yapıldı. İzmit Belediyesinin de desteklediği proje kapsamında yapılan tekerlekli sandalye şarj istasyonun tanıtımı İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, AK Parti İzmit Gençlik Kolları yönetimi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda AK Parti İzmit Gençlik Kolları'nın yürüttüğü İzmit Engelsiz Gençler Projesi kapsamında bir internet sitesi kurulduğu ve engellilerin bu internet sitesinden önerilerini, hikayelerini ve projelerini paylaşabilecekleri kaydedildi.

Tanıtımda konuşan Nevzat Doğan, "AK Parti İzmit Gençlik Kolları'nı gönülden kutluyorum. Çok güzel bir etkinlik ve icraat yaptılar. Biz de büyükleri olarak gurur duyduk. AK Gençliğe yakışır bir faaliyeti 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, Yürüyüş Yolu üzerinde engelli kardeşlerimiz için bir şarj istasyonu yaptılar. Ben İzmit Belediye Başkanı olarak şunu söylemek isterim; biz şehirde yaşayan her kesimin belediyesiyiz. Her siyasi partinin gençleri bizim gençlerimizdir. Bugün AK Parti Gençlik Kolları takdir edilecek bir projeyi hayata geçirdiler. Bizler de İzmit Belediyesi olarak destek verdik. Bunun siyasi bir ayrımı yok, bizler her siyasi partinin gençlerinin projelerini bekliyoruz. Çünkü siyaset nihayetinde bir hizmet etme yoludur. Her partinin halka hizmet için kurulduğunu düşünürsek biz bunun için buradayız. Her siyasi partinin projesini hayata koymak isteriz. Ben buradan sesleniyorum. Hangi siyasi partinin gençleri olursa olsun projelerini getirsinler, hep birlikte uygulayıp, İzmitimiz'e, ülkemize hizmet verelim" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları üyesi ve engelli vatandaş Enes Şen, "Ben bu projeyi Gençlik Kolları Başkanımızdan duydum ve projenin toplum açısında farkındalık oluşturacağını düşündük. Bu proje kapsamında engelli vatandaşlarımızın projelerinin gerçekleşmesi, problemlerinin çözülmesi açısından önemli. Bildiğiniz gibi sosyal medya çok etkin bir kanal bu konuda. Bu kanal üzerinden projeyi gerçekleştirdiğimizde problemlerin daha hızlı çözüleceği kanaatindeyim. Bende bir engelliyim, önümüzde birçok engel olabilir hem toplumsal hem de fikirsel anlamda. Bir engelli arkadaşımız bir projeyi gerçekleştirmek istiyorsa, buna uygun olan stratejileri gerçekleştirdiğinde ben inanıyorum ki önünde hiçbir engel kalmayacak" şeklinde konuştu.

Tanıtımda konuşan AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kocaeli'deki tüm otobüslerde engelli vatandaşlar için gerekli kolaylıkların sağlanması için gerekli kuruluşlarla proje yürüttüklerini söyledi.