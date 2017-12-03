Engelli Vatandaşlara Akülü Ve Tekerlekli Sandalyeyi Hediye Edildi

Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği ile Hava Sanayi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hizmet Sandığı (HASYA) üyeleri tarafından...

Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği ile Hava Sanayi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hizmet Sandığı (HASYA) üyeleri tarafından "Bir Engelde Biz Kaldıralım" kampanyası kapsamında kentteki engelli vatandaşlara 16 adet akülü ve 7 adet tekerlekli sandalyeyi hediye edildi.

'Bir Engelde Biz Kaldıralım" kampanyası Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Kampanya kapsamında belirlenen engelli vatandaşlara, 16 adet akülü sandalye ve 7 adet tekerlekli sandalye verildi. Etkinlikte konuşan Hava Sanayii Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hizmet Sandığı Başkanı Metin Kuşçu, engellilerin sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil, her gün akla gelmesi gerektiğini belirtip, "Yönetim kurulumuzla aldığımız karar neticesinde böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. "Bir Engelde Biz Kaldıralım" projesini gerçekleştirdik. Etkinlik kapsamında 16 adet akülü sandalye ve 7 adet tekerlekli sandalyeyi sahiplerine verdik. Kurumsal bir derneğiz ve bizi örnek alarak diğer kurumlarında bu tarz etkinlikler düzenlemesini istiyoruz. Bu kampanyanın devamı gelecek" şeklinde konuştu.

"Özellikle çocuklar için çalıştık"

Dernek olarak böyle bir etkinliğinin organizasyon bölümünde yer aldıkları için mutlu olduklarını belirten Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Onur Başaran, ihtiyaç sahibi insanlara yönelik yardımlarının devam edeceğini ifade etti. Başaran, "Bu etkinliğin finansal değil ama organizasyon bölümünü biz üstlendik. Çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Bu sene 16 akülü sandalye veriyoruz. Seneye bu sayıyı arttırmayı planlıyoruz. Özellikle çocuklar üzerinde çalıştık. Bir tane form hazırladık. Bu formu doldurmaları için 12 tane takım kurduk. Bu 12 takım, formları dolduran aileleri tek tek ziyaret ettiler. Bunun yanı sıra muhtarlardan, çocukların eğitim gördükleri okulların müdürlerinden ve Eskişehir Bedensel Engelliler Derneği'nden daha önce bir destek alıp almadıklarını araştırdık. Yaklaşık 45 gündür bu etkinliğin olgunlaşma sürecini hazırlıyoruz" deyi konuştu.