Engelli Ve Sokak Çocuklarını Korumak İçin Toplandılar

Bazı sanatçılar, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki engelli ve sokak çocuklarını korumak için toplandı.

Bazı sanatçılar, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki engelli ve sokak çocuklarını korumak için toplandı.

İstanbul Engellileri ve Sokak Çocuklarını Koruma Rehabilitasyon Dernek Başkan Vekili Sema Aluç, "Bizim çok anlamlı projelerimiz var. Bizler kimsesiz çocuklara sahip çıkarak onları kötülüklerden korunmak ve özellikle uyuşturucu denen o tür pis işlerden uzak tutmayı hedefliyoruz. Bunun yanısıra buradaki tek amacımız, kimsesiz kalan çocuklarımızın eğitimlerinde yardımcı olmak ve ülkemize birer hayırlı evlatlar olarak yetiştirmektir" dedi.

Dernek üyesi film ve sinema yönetmeni Ömer Korkmaz, dizi, sinema oyuncularından Bircan Kerem, Yaşar Yılmaz ve ses sanatçısı Emrehan İncir de engelli ve sokak çocuklarıyla ilgili projelere destek verdi. Yönetmen Ömer Korkmaz, "Gerçekten de ülkemizde o kadar sahipsiz çocuk var ki. Gönlümüz ister ki hepsine sahip çıkalım" dedi.