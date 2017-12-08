Engelli Yazardan Başkan Süleyman Özkan’a Sürpriz Hediye

Simavlı genç yazar Ayşen Şengül il kitabını, Belediye Başkanı Süleyman Özkan'a hediye etti.

Simavlı genç yazar Ayşen Şengül il kitabını, Belediye Başkanı Süleyman Özkan'a hediye etti.

Belediye Başkanı Süleyman Özkan, engelli insanların da yetenekleri ile engelleri aştığını ve her alanda kendilerinin var olduklarını gösterdiklerini ifade etti. Özkan, "Simav'da yaşayan engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz, yetenekleri ile bir şeyler yapan ve üreten engelli vatandaşlarımızın tüm çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Ellerine ve emeklerine sağlık. Ayşen kızımızın yazmış olduğu şiir kitabını görüp okuyunca çok duygulandım. Demek ki engelli olmak şair olmaya ve kitap yazmaya engel değilmiş. Genç şairimizin yüreğine sağlık" dedi.

Simavlı genç yazar, engelli Ayşe Şengül, Simav Belediyesi'nin desteklerinden dolayı teşekkür ederek, tüm engelli insanların, mutlaka bir uğraş bulmaları gerektiğini ve kitap okumalarını istediğini ifade etti. (MEİ-EFE)