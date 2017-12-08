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Engelliler, Büyükada Sosyal Tesislerinde Doyasıya Eğlendi

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Engelliler, Büyükada Sosyal Tesislerinde Doyasıya Eğlendi
Engelliler Haftası dolayısıyla Kartal Belediyesi tarafından Büyükada Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte engelliler, gönüllerince eğlendi.

Engelliler Haftası dolayısıyla Kartal Belediyesi tarafından Büyükada Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte engelliler, gönüllerince eğlendi.

Kartal Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli belediye personeli, Engelsiz Üretim Atölyesi öğrencileri ve engelli vatandaşlar için Kartal Belediyesi Büyükada Sosyal Tesisleri'nde kahvaltı, yemek ve eğlence etkinliği düzenledi. Engelli vatandaşlar ve aileleri, gün boyu gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere katılarak doyasıya eğlendi.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelliler Birimi Engelsiz Üretim Atölyesi'nin düzenlediği etkinlikte, engelliler ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı. Kartal Belediyesi Engelliler Koordinatörü Özgür Uğur ile Engelliler Koordinatör Yardımcısı Ayhan Alkan'ın da katıldığı organizasyonda engelliler ve aileleri, sabah kahvaltısı ve öğle yemeğini sosyal tesislerde yedikten sonra bol bol eğlenerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Engelli vatandaşlar, çalınan hareketli şarkılar ve oyun havaları ile dans ederek hoşça vakit geçirdiler. Programın sonunda engelli vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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