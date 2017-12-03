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Engelliler Denize Maya Çaldı

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Engelliler Denize Maya Çaldı
İzmir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir araya gelen engelli vatandaşlar, yaşadıkları sorunların çözüme kavuşmamasına tepki göstermek için...

İzmir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir araya gelen engelli vatandaşlar, yaşadıkları sorunların çözüme kavuşmamasına tepki göstermek için Nasrettin Hoca'yı canlandırarak "Ya tutarsa" deyip denize maya çaldı.

İzmir'de faaliyet gösteren Engelli Dernekleri Birliği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ilginç bir eyleme imza attı. Tüm illerle eş zamanlı gerçekleştirilen farkındalık eylemi için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen engelli vatandaşlar, ikinci sınıf muamele gördüklerini, eğitimde, istihdamda, sosyal yaşamda ve anayasal haklarının verilmesi noktasında yaşadıkları sorunların yıllardır çözümsüz kaldığını dile getirdi. Ellerinde, "Bizler ötekiler değiliz", "Mimari engeller yüzünden ev hapsine hayır", "Görün tüm kesimleri bizi, duyun sesimizi" şeklinde dövizler taşıyan engelli vatandaşlar, yalnızca engelliler için değil toplumun tüm kesimleri adına eşitlik talebinde bulundu. "Mikrop Hikmet" lakabıyla tanınan İzmirli sanatçı Hikmet Durmuş, eylemde Nasrettin Hoca kılığına girdi ve "Ya tutarsa" diyerek eline aldığı bir kaşık yoğurt ile denize maya çaldı. Engelli vatandaşlar, eylemin ardından Konak Pier önüne kadar yürüdü.

"Eşitlik ve adalet istiyoruz"

Engellilerin yıllardır yaşadıkları sorunlara dikkat çekilen basın açıklamasında, "TÜİK verilerine göre ülkemiz nüfusunun 12,29'u engelli. Bu kişilerin birçoğu evlerinden çıkamıyor, sokağa çıkabilen bir avuç engelli ise sosyal ve kültürel yaşama aktif katılamıyor. Eşitlik ve adalet istiyoruz çünkü anayasamızca tanınan temel insan haklarımızdan olan eğitim, sağlık, istihdam başta olmak üzere haklarımızdan eşit yararlanamıyoruz. Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli çocukların eğitim hakkının önündeki engeller kaldırılmalı, saat ve yaş sınırlamasına son verilmelidir. Koşulsuz şartsız çarşı, pazar, tiyatro, sinema, okul, hastane ve spor merkezlerine erişimin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Engelliler, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, protez-ortez gibi sağlık araç gereçlerine yardım ve bağışlara muhtaç kalmadan çözebilmelidir" denildi.

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