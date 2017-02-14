Engelliler El Emeklerini Sergiledi

Çankırı Belediyesi'nin okul eğitimi almamış 25 yaş üstü engelliler için açtığı ahşap boyama kursuna katılan engelli gençler, yaptıkları ürünleri...

Çankırı Belediyesi'nin okul eğitimi almamış 25 yaş üstü engelliler için açtığı ahşap boyama kursuna katılan engelli gençler, yaptıkları ürünleri 14 Şubat Sevgililer Günü için satışa sundu.

Belediye Engelliler Koordinasyon Merkezinde verilen ahşap boyama kursuna katılan engelliler, özenerek boyadıkları el emeği göz nuru ahşap ürünleri Yunus AVM'de açtıkları standda satışa çıkardı. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yeni bir anlam yükleyen engelliler, dünyanın insanların birbirlerini sevdikleri ve önemsedikleri bir yer olması temennisinde bulundu.

Ahşap oyuncakların yanı sıra 14 Şubat için yapılan çerçeveler, kolyeler ve ahşaptan yapılmış kalpler gibi özel tasarımlar da standda yerini aldı. Engelli gençlerin yaptığı ürünlere vatandaşlar da yoğun ilgi göstererek yapılan çalışmaları takdir etti. Çankırılılar, doğal ürünlerden yapılmış ve engelli gençlerin hayalleri ile süslenmiş tasarımları almayı tercih etti. Satıştan elde edilecek gelirin ahşap boyama kursuna katılan engelli kursiyerlere malzeme temini için kullanılacağı bildirildi.