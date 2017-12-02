Engelliler Engelsiz Bir Yaşam İçin Güvercin Uçurdu

Aydın'da 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kutlamaları erken başladı.

Aydın'da 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kutlamaları erken başladı. Nazilli'deki engelliler engelsiz bir yaşam dileğiyle engelsiz vatandaşlarla birlikte yürüdükten sonra belediye meydanında 500 adet posta güvercini uçurarak hep birlikte engelsiz bir yaşam diledi.

Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER), Nazilli Belediyesi, Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Nazilli'deki iki güvercin derneğinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikler İstasyon meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra engelli vatandaşlarla birlikte ilçedeki özel ve resmi rehabilitasyon okullarının öğrencilerinin de katılımı ile yaklaşık bir kilometre yürüyen engellilere vatandaşlar alkışlar ve sloganlarla destek verdi. Belediye Meydanına ulaşan engelliler burada güvercin dernekleri tarafından getirilen 500 adet posta güvercinini elleri ile gökyüzüne uçurarak engelsiz bir yaşan dilediklerini ifade ettiler.

Destek verenlere teşekkür etti

NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı; "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle Nazilli'de kutlamalarımızı yaptık. Güzel bir etkinlik oldu. Etkinliğimizin en güzel yanı, 500 tane güvercin uçurmak oldu. Bizler engelsiz bir dünya istiyoruz. "Kuşlar gibi özgür bir dünya istiyoruz" deyip engelli çocuklarımızla güvercinleri uçurduk. Yanımızda olan ve her zaman destek veren Nazilli Belediye Başkanımız Haluk Alıcık başta olmak üzere tüm dostlarımıza ve Nazilli Kuşçular Derneğine çok teşekkür ediyorum."

"Amacımız, "uzun yaşam ve engelsiz şehir Nazilli" adı ile anılmak"

Dernek olarak çalışmalarından ve engellilerle ilgili düşüncelerinden de söz eden Başkan Yazıcı, "Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve NAZENDER olarak engelsiz şehir Nazilli için proje ve çalışmalarımızı ilçemizdeki dört özel rehabilitasyon merkezi, iki resmi okul ile birlikte hazırlayıp hayata geçiriyoruz. Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği, halkın gücünü arkasına alarak hiçbir siyasi oluşum, şahsi gücün hegomanyası altına girmeyen din, d,l, ırk ayrımı yapmadan, gerçekte olması gerektiği gibi her kesimden her görüşten insanın olduğu ortak paydanın engellilere hizmet olduğu güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduk.

Tüm siyasi partilere aynı mesafede olup belediyemize A partisi, B partisi, kişiler üzerinden bakmadık. Nazilli, belediyemiz olduğu için devamlı iletişim içinde olacağız. Kişiler ve partiler değişebilir. Ama bizim bu görüşümüz asla değişmeyecek. Nazillimiz uzun yaşam şehri ismiyle anılıyor. Bundan sonra amacımız uzun yaşam ve engelsiz şehir Nazilli adı ile anılmak" dedi.

Etkinliklerin ilk gününe Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, Gençlik hizmetleri ve Spor Müdürü Güven Eker, Nazilli Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir, ilçedeki dört özel ve 2 resmi rehabilitasyon okulu yöneticileri, öğrencileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, NAZENDER üyeleri ve vatandaşlar katıldı.