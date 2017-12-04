Engelliler Gecesi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı.

Mudanya Engelliler Derneği engelli vatandaşlara özel türkü gecesi düzenledi. Türkü gecesine Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ve Mudanya halkı katıldı. Ayrıca düzenlenen gecede çeşitli danslar sunuldu. Engelliler Derneği Başkanı Demet Atan," Bu geceyi engellilere özel düzenledik. Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Onları bir adım daha ileriye götürebilmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.