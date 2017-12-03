  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Engelliler Gönüllerince Günlerini Kutladı

» »
Engelliler Gönüllerince Günlerini Kutladı
Manisa'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla düzenlenen programda engelliler gönüllerince...

Manisa'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla düzenlenen programda engelliler gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Manisa'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından eğlence programı düzenlendi. Düzenlenen eğlencede engelliler hem hünerlerini sergiledi hem de doyasıya eğlendi. Törene katılan protokol de engellilerle birlikte halay çekti. Programda konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Bu günlerimizi sağlık ile yaşıyor olmamız, yarınlarımızıda bu şekilde geçireceğimizin garantisini vermiyor. Engellilik; sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Bu anlayış ile Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak, engelli kardeşlerimizin, onlara canlarından can katan anne ve babalarının yanındayız ve yanlarında olamaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki birlikte, beraberlikte, sevgiyle, hoşrgörüyle, merhametle tüm engelleri aşabiliriz. Yeter ki yüreklerimizde engel olmasın" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde düzenlenen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murak Konan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, engelli gençler ve ailelerin katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’nin İlk Drone Şampiyonası Yapıldı03 Aralık 2017 Pazar 16:33
  • Adıyaman Üniversitesi Öğrencileri Sınıf Boyadı03 Aralık 2017 Pazar 16:33
  • Mhp’ye 100 Yeni Üye Katıldı03 Aralık 2017 Pazar 16:33
  • Sdü Rektörü Çarıkçı: “İlham Veren Engelsiz Bir Sdü İçin Yol Alıyoruz”03 Aralık 2017 Pazar 16:33
  • Şanlıurfa’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı03 Aralık 2017 Pazar 16:33
  • Kent Merkezinde Birçok Noktada Motosiklet Uygulaması Yapılıyor03 Aralık 2017 Pazar 16:33
  • Müdür Çelik Dünya Engelliler Gününü Kutladı03 Aralık 2017 Pazar 16:28
  • Dünya Engelliler Günü Çaldıran’da Kutlandı03 Aralık 2017 Pazar 16:28
  • Tuşba Belediyesinden Mevlidi Nebi Programı03 Aralık 2017 Pazar 16:28
  • Malatya’dan Kadına Şiddete Tepki03 Aralık 2017 Pazar 16:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti