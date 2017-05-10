Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Kırklareli Bakım Rehabilitasyon Aile Dayanışma Merkezinde engelli öğrenciler tarafından gösteri düzenlendi.

Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Kırklareli Bakım Rehabilitasyon Aile Dayanışma Merkezinde engelli öğrenciler tarafından gösteri düzenlendi.

Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Kırklareli Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Bakım Rehabilitasyon Aile Dayanışma Merkezinde hazırlanan programa Kırklareli Valisi Esengül Civelek, daire müdürleri ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşının okunması ile başlayan etkinlikte Bakım Rehabilitasyon Aile Dayanışma Merkezi'nde hizmet alan engelli öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sergilendi. Programda, engelli öğrencilerin sergilediği gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Vali Esengül Civelek, etkinlik sonunda tüm öğrencileri ve etkinlikte emeği geçenleri tebrik etti.