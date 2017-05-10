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Engelliler Haftası Kutlanıyor

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Engelliler Haftası Kutlanıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sultan Murat Aydın ve Eskişehir'de faaliyet gösteren engelli derneklerinin başkanları, "Engelliler Haftası" kapsamında...

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sultan Murat Aydın ve Eskişehir'de faaliyet gösteren engelli derneklerinin başkanları, "Engelliler Haftası" kapsamında Vali Azmi Çelik'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çelik, engelli vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Sosyal hayatta karşılaşılan sorunların çözüme ulaştırılması noktasında devlet olarak çeşitli kolaylaştırıcı hazırlandığını hatırlatan Vali Çelik, "Bu sorumluluk bilinciyle, engellilerin sorunlarının çözümü anlamında son yıllarda çok önemli mevzuat düzenlemeleri yapılmış ve özellikle 5378 Sayılı Engelliler Kanunu ile engelliliğin önlenmesi, engellilerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin engellerin kaldırılması amaçlanmış ve engelliler adına çok önemli kazanımlar elde edilmiştir" dedi.

Yaşanılabilir şehirler arasında Eskişehir'in her zaman üst sıralarda yer aldığını kaydeden Vali Çelik, Eskişehir Valiliği olarak sosyal devlet anlayışının gerekliliği içinde, engellilerle ilgili her konuya hassasiyetle eğildiklerini, engelli vatandaşların üretken ve özgür bireyler haline gelmelerini sağlamak için yeni projeler ürettiklerini belirtti. Valilik bünyesinde faaliyetlerine devam eden Engelliler Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne vurgu yapan Vali Çelik, tüm engelli vatandaşların haftasını kutladı.

Hafta boyunca yapılacak etkinliklerle ilgili bilgiler aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sultan Murat Aydın da ziyareti kabulden dolayı Vali Çelik'e teşekkür etti. Engelli vatandaşların güncel hayatta yaşadığı sorunlarla yakından ilgilendiklerini bildiren Müdür Aydın, devletimizin engelli vatandaşlara sunduğu imkânlardan bahsetti.

Engelli derneklerinin başkanları ise; tatlı dilin, güler yüzün eksik olmadığı bir dünya dileyerek, kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

Engelliler Haftası Kutlanıyor

Engelliler Haftası Kutlanıyor

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