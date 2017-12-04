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Engelliler İçin Gümüşhane’den Silopi’ye Geldi

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Engelliler İçin Gümüşhane’den Silopi’ye Geldi
Gümüşhane Vali Yardımcılığına atanan eski Şırnak Vali Yardımcısı Ali Arıkan, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle izin alarak geldiği Silopi...

Gümüşhane Vali Yardımcılığına atanan eski Şırnak Vali Yardımcısı Ali Arıkan, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle izin alarak geldiği Silopi ilçesinde engellilerle buluştu.

Gümüşhane Vali Yardımcılığına atanan eski Şırnak Vali Yardımcısı Ali Arıkan, izin alarak geldiği Silopi ilçesinde engellilerle yemekte buluştu. Şırnak'ta görev yaptığı süre zarfından sürekli engellilere giysi, gıda yardımı yapan Arıkan'ı gören engellilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Yemeğin ardından engellilere tatlı ikramında bulunan Arıkan, "Silopili engelli kardeşlerimizi ziyarete geldim. Onlarla birlikte yemek yiyoruz. Gümüşhane'ye tayinimden beri ben kendileri ile aşağı yukarı her gün görüşüyorum. Ben de çok özlemiştim onları, işlerimi ayarlayıp izin alarak bu kardeşlerimi ziyarete geldim. Sağ olsunlar kardeşlerimiz gerçekten sevginin saf ve samimi şeklini gösteriyorlar. Biz de onları bu şekilde çok seviyoruz. İnşallah ben onları hayatım boyunca unutmayacağım. Ve sevgilerine layık olmaya çalışacağım" dedi.

Yemeğe, Silopi Kaymakamı Savaş Konak, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Ökten ve Kemal Ökten ile AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen de katıldı.

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