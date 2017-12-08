Engelliler İçin Sahne Aldılar

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Aşk Bir Şey Değildir" adlı tiyatro oyunu Manisalılarla buluştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Aşk Bir Şey Değildir" adlı tiyatro oyunu Manisalılarla buluştu. Manisa Bedensel Engelliler Derneği Yararına sahne alan oyuna Manisalılar ilgi gösterdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kültürel ve sanatsal etkinliklerle Manisalıları ünlü sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında son olarak "Aşk Bir Şey Değildir" isimli tiyatro oyunu Manisa Bedensel Engelliler Derneği yararına sahne aldı. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda izleyiciyle buluşan oyunu Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, dernek üyeleri ile çok sayıda Manisalı izledi. Başrollerini Ecehan Şarman Çetinkaya ile Ali Volkan Çetinkaya'nın oynadığı oyunda, bir yazar olan Tekin ile reklamcı eşi Nihal'in her evli çiftin yaşayabileceği sorunlar üzerinden kendi hikayelerini komik bir dille anlatılırken, aşkın bir şey mi, yoksa her şey mi olduğuna cevap arandı ve bu cevaplar olabilecek en komik haliyle anlatıldı.

Oyun sonunda sahneye çıkarak kendilerini yalnız bırakmadıkları için tüm seyircilere teşekkür eden Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, "Sizler eğlendiniz, bizler kazandık. Bizler de bunu Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e borçluyuz. Bütün derneklere böyle destek sağlayıp bizleri onore ediyor. Her sağlıklı insan bir engelli adayı. Sizlerin de burada bulunarak verdiğiniz desteklerle engelli arkadaşlarımıza büyük katkı sağladınız. Sizlere, tiyatro ekibine ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum" dedi. Dernek Başkanı Yasemin Yıldız daha sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy'a çiçek takdim etti. Tiyatronun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Daire Başkanı Ergün Aksoy da gösterdikleri başarılı performans nedeniyle tiyatro ekibine çiçek takdim etti.