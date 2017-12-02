Engelliler Maçında Dostluk Kazandı

YOZGAT (İHA) Bölgesel Amatör Lig B Grubunda, Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Amasya Gümüşhacıköy Hayat Engelliler...

YOZGAT (İHA) Bölgesel Amatör Lig B Grubunda, Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Amasya Gümüşhacıköy Hayat Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımları Sorgun'da karşı karşıya geldi.

Sorgun Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Yozgat protokolü ve sporseverler büyük ilgi gösterdi. Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı antrenörlüğünü Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ın yaptığı karşılaşma öncesinde bir açıklama yapan Vali Yurtnaç, Dünya Engelliler Günü'nün sadece Dünya Engelliler Günü ile alakalı olmadığını, yıl boyunca engellilere hayattan biraz daha lezzet alsınlar diye, hayatlarında biraz daha mutlu olsunlar diye çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Geçen sene Sorgun'da bir basketbol maçı izlemeye geldiğini ifade eden Yurtnaç "O maç sonrası gördüm ki biz bu insanları ihmal ediyoruz. Sokakta yürümeleri, kamu kurum ve kuruluşlarına girişleri, hastanelere girişlerinde hepsinde sorun var. Bu maksatla bir farkındalık oluşturalım. Bugün Yozgat Sorgun Engelliler Umutspor Kulübünün antrenörüyüm. Onlarla birlikte bu hafta boyuncu etkinlikler yapacağız. Bizim Sorgun Engelliler takımına desteğimiz her zaman devam edecek. Bugün onların özel bir günleri bu özel günde de farkındalık yaratmak istedik. Bir devletin idaresi ve başarısı dezavantaj gruplara yaptığı destekle ölçüler. Benim buradaki başarım memnuniyeti artırmak. Bugün bu insanların mutluluğuna mutluluk katmak istiyoruz"dedi.

Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu da gazetecilere yaptığı açıklamada Bölgesel Ligde Yozgat Sorgun olarak sezonun ilk maçına çıktıklarını Spor Kulüp Başkanı olarak böyle bir görevde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Altınkuyu "Engelleri sporla ve sporcularla aşmak çok iyi bir şey. Hayatın içerisinde bizde varız demek çok güzel bir şey. Birde bizim maçımız çok güzel bir ana geldi. 3Aralık Dünya Engeliler Gününe denk geldiği için biz çok mutluyuz" diye konuştu. Takım Kaptanı Temel Albeni ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Yeni bir oluşum. Karşımızdaki takım çok iyi bir takım. İyi oyuncular var. Ancak bizde iyi bir takımız. Kademe kademe gidiyoruz. Basamak basamak gidiyoruz. Tabii bu ilk maçımız. İlk maçlar her zaman sıkıntılıdır. Bugünde böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. İlk maçımız olmasına rağmen çok iyiyiz. Şuanda çok iyi arkadaşlarımın kondüsyonu iyi. Hepsi daha yeni oyuncu 2 yılık oyuncu. Karşımızdaki oyuncular 10-12 yıllık oyuncular. Ben oyuncularımı kutluyorum."

Vali Yurtnaç ve Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar'ın oyuncular ve yöneticileri çiçek ve çeşitli hediyeler vermesinin ardından oynanan maçta Gümüşhacıköy Hayat Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı maçtan 63-43 galip ayrıldı.