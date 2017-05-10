Engelliler Marifetlerini Sergiledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, engellilerin kendi yaptıklarını sergilemesi için stantlar kuruldu.

Gaziantep'teki Engelliler Haftası panayır gibi etkinlikle kutlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, engellilerin kendi yaptıklarını sergilemesi için stantlar kuruldu. Yüzüncü Yıl Parkı içerisinde gerçekleşen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı, özel eğitim okulları, engelliler dernekleri, özel rehabilitasyon merkezleri, toplum ve ruh sağlığı merkezlerinin stantlarında engelliler tarafından üretilen el sanatları, seramik, mozaik ürünler ve giyim eşyaları sergilendi. Sergide engelliler yaptıkları yemekleri, tatlıları ve el sanatlarını halka sundu. Panayır alanını aratmayan etkinlikte engelliler marifetleri ile pozitif mesajlar da verdi.

Herkesin potansiyel bir engelli adayı olduğunu belirten İbrahim Halil Özkara, engellerin beyinlerde olduğunu söyleyerek, "Yapılan ürünler, engellilerin neler yapabileceğini gösteriyor. Unutmayalım, herkes bir gün engelli olabilir. Ben 2 yıl önce engelli değildim. Şimdi tekerlekli sandalyeye mahkumum. Bunu engel görmüyorum. Bu nedenle engellilerin yılda bir gün değil yaşamın her anında, her alanında unutulmaması gerekiyor. Mesela bir aracı park ederken bile kendimizi engellilerin yerine koyup düşünmeliyiz" dedi.