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Engelliler Müzikalle Kendilerine Hayran Bıraktı

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Engelliler Müzikalle Kendilerine Hayran Bıraktı
Sivas'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda engelli bireyler kendi hazırladıkları müzikal tiyatro gösterisiyle kendilerine...

Sivas'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda engelli bireyler kendi hazırladıkları müzikal tiyatro gösterisiyle kendilerine hayran bıraktı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Programa Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, engelliler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve işaret diliyle toplumsal mesaj veren klip katılımcılara izletildi. Programda engelliler şiirler okudu. Daha sonra rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan engelli bireyler tarafından hazırlanan "Ya Tutarsa" isimli müzikal tiyatro gösterisi yapıldı. Engelli bireylerin gösterilerini katılımcılar ilgiyle izledi. Renkli görüntülerin yaşandığı program il protokolü tarafından engelli bireylere hediye verilmesiyle sona erdi.

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