Engelliler Sahneye Renk Verdi

Engelliler Haftası çerçevesinde organize edilen "Renk verelim gösterisi" izleyenlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Engelliler Haftası çerçevesinde organize edilen "Renk verelim gösterisi" izleyenlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Tepebaşı Belediyesi Engelliler İletişim Merkezi'nde eğitim alan ve engelli atölyelerinde çalışan, yaşları 20 ila 40 arasında değişen, toplamda 30 bedensel ve zihinsel yetersizliği olan bireylerin yer aldığı "Renk verelim" gösterisi, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gösteriyi izleyenler arasında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de vardı. 6 aydır süren çalışma sonucunda ilk kez gösteriye çıkan engelli bireyler; salsa, ritim, zumba, tango, lirik dans, bağlama ve solo gösterileri ile sahneye adeta renk verdi. Kıyafetleri ile de dikkat çeken engelli gençlere, izleyenler tarafından alkışla eşlik edildi. Birçok aile çocuklarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmazken, bol bol fotoğraf çektirdiler.