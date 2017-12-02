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Engelliler sorunlara çözüm bekliyor

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Engelliler sorunlara çözüm bekliyor
MHP Samsun İl Başkanı Tekin, "Samsun'da yönetici konumunda olan siyasiler ve bürokratlardan bizlerin beklentisi bu engellilerimize engel teşkil eden sorunların tespit edilerek hızlı şekilde engellerin kaldırılmasıdır "dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı Taner Tekin'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Tekin, "
Daha önceleri de dile getirdiğimiz gibi iktidarın hazırlamış olduğu politikalar ile engelli bireylerimizin yaşam şartlarının kolaylaştırılmadığını görüyoruz "dedi. 

Tekin " Mevcut iktidar yıllar önce engellilerin yaşam şartlarını kolaylaştırmak adına bazı kanunlar çıkartmasına rağmen uygulama noktasında başarı sağlanmadığı ortadadır. Engelli bireylerimizin önüne çıkan engeller kaldırılmadığı sürece bu kardeşlerimizin yaşam standartlarını kolaylaştırmak adına bir şeyler yapmış olmayız. Samsun'da yönetici konumunda olan siyasiler ve bürokratlardan bizlerin beklentisi bu engellilerimize engel teşkil eden sorunların tespit edilerek hızlı şekilde engellerin kaldırılmasıdır. Bu anlamda bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak her türlü sorumluluk ve göreve hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz "diye konuştu.  Özkan ŞENGÜN 

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