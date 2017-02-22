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Engelliler Üzerinden Dolandırıcılık Uyarısı

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Engelliler Üzerinden Dolandırıcılık Uyarısı
Türkiye Sakatlar Derneği(TSD) Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, telefonla arayıp "engelliler yararına tiyatro düzenlediklerini" söyleyerek bilet...

Türkiye Sakatlar Derneği(TSD) Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, telefonla arayıp "engelliler yararına tiyatro düzenlediklerini" söyleyerek bilet satmak isteyenlere vatandaşların itibar etmemesi gerektiğini söyledi.

Başkan Hayriye Hakyemezoğlu, dolandırıcıların engelliler üzerinden vatandaşları dolandırdığına dikkat çekerek, "Son zamanlarda telefon dolandırıcıları engellilerin adını kullanarak yeni sahtekarlık planları yapıyor" dedi.

Başkana da bilet satmak istemişler

İki gün önce 800 ile başlayan bir numaradan arandığını belirten Hakyemezoğlu, "Telefonu açtığımda bana, engelliler adına aradıklarını söyleyerek "Mart ayında tiyatro gösterimiz olacak. Tiyatrodan kazanan para engelli vatandaşların hizmeti için harcanacak. Bu nedenle 50 liraya bilet satıyoruz. Almak isterseniz adresinize ulaştırabiliriz" dediler. Ben de kendilerine "siz kimsiniz, nereden arıyorsunuz? Ben Sakatlar Derneği Başkanıyım" dediğimde telefon suratıma kapandı" diye konuştu.

Vatandaşlara dolandırıcıların yeni oyununa karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Hayriye Hakyemezoğlu, "Biz dernek olarak hiç bir vatandaşımızı arayıp para istemeyiz. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız gelir kendisi derneğimize bağış yapar. Onun dışında kimseye ne dergi satıyoruz ne de bilet. Vatandaşlarımız bizim adımıza kendilerini arayan kişilere itibar etmesin. Dolandırıcılar çeşitli yollar kullanarak engelliler üzerinden büyük vurgunlar yapıyor. Bu tür insanlara asla kanmayın" şeklinde konuştu.

Engelliler Üzerinden Dolandırıcılık Uyarısı

Engelliler Üzerinden Dolandırıcılık Uyarısı

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