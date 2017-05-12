Engellilerden Kdk’ya Ziyaret

Engelliler haftası kapsamında engelli bireyler ve engelli haklarıyla ilgili kuruluşlar Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u ziyaret etti.

Engelliler haftası kapsamında engelli bireyler ve engelli haklarıyla ilgili kuruluşlar Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u ziyaret etti. Başdenetçi Malkoç, "Türkiye'de engellilerle ilgili yapılmış çok güzel çalışmalar var. Özellikle sosyal devlet ilkesi kapsamında bu düzenleme ve çalışmalara bakıldığında Türkiye dünyanın bir çok ülkesinin önündedir" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) daha önce şikayet başvurusunda bulunan engelli bireyler ve engelli hakları alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, Başdenetçi Şeref Malkoç'u ziyaret etti. Kurumun tavsiye kararlarından memnuniyet duyduklarını ifade eden dernek üyeleri, Başdenetçi Malkoç ve kuruma teşekkürlerini sundu.

"Aşık Veysel de Edison da engelli olmalarına rağmen tüm insanlığa hizmet eden isimler"

Türkiye'de engellilerle ilgili yapılmış çok güzel çalışmaların olduğunu, özellikle sosyal devlet ilkesi gereğince devlet yöneticilerinin elinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Başdenetçi Malkoç, sosyal devlet ilkesi kapsamında bu düzenleme ve çalışmalara bakıldığında Türkiye'nin dünyanın bir çok ülkesinin önünde olduğunun altını çizerek, "Yapılması gereken daha çok işler ve alınması gereken daha önemli kararlar var. Tabi ki idarede ve yönetimde bulunan arkadaşlar mevzuat çerçevesinde çalışmalar yapıyorlar. Ancak işleyişten kaynaklanan bazı eksiklikler ve hatalar var. Bunları da düzelme görevi önemli ölçüde KDK'ya düşüyor. Sizin müracaatlarınızı ve şikayetlerinizi alıp idarede bulunan arkadaşlarla görüşüyoruz. Çoğu görüşmelerimizi dostane şekilde karara bağlıyoruz. Bazen farklı bakanlıklarda görüş ayrılıkları oluyor veya zamanlama noktasında sıkıntılar oluyor. Burada da o koordinasyonu temin etmeye çalışıyoruz. Tavsiye kararları veriyoruz ve bu kararları takip ediyoruz. Bugüne kadar engellilerle ilgili 435 başvuru olmuş, bunlardan önemli ölçüde çözüme kavuşturulanlar olmuş. Engelli olmak insanın elinde olan bir durum değil, bugün sağlıklı olan birisi yarın bir trafik kazasında engelli duruma düşebilir. O açıdan mutlaka bu haftalara, bu tarz günlere önem vermek gerekiyor. Arkadaşlarımızın haklarıyla ilgili biz öncülük yapmaya çalışıyoruz. Bizim tarihimizde de dünya tarihinde de engelli olmasına rağmen bütün insanlığa hizmet vermiş olan, yol göstermiş olan çok sayıda insan vardır. Bunlardan bir tanesi Aşık Veysel, gözüyle değil kalbiyle görüyordu. Kalp gözüyle görmek dünya gözüyle görmenin de ötesindedir. Bunlardan bir diğeri de Edison, insanlığa ve dünyaya ne kadar hizmet ettiğini hepimiz biliyoruz. Bunları arttırmak mümkün. Biz kararlarımızla arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu ve bundan sonraki çalışmalarda da destek olacağımızı ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret kapsamında Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Görme Engelliler Federasyonu, İlgi Otizm Derneği, Engelliler Konfederasyonu, İşitme Engelliler Konfederasyonu, Zihinsel Engelliler Federasyonu ve Engelli Kadın Derneği temsilci ve üyeleri Başdenetçi Malkoç'a verdikleri tavisye kararlarından dolayı teşekkürlerini iletti. Toplantıda bazı şikayetler de tekrardan masaya yatırıldı ve KDK Denetçileri iletişim bilgilerini alarak şikayetçilerle ziyaretten sonra ilgileneceklerini belirttiler. Ziyaret sonrası kurumun denetçileri ve engelli vatandaşlar toplu fotoğraf çektirdi.