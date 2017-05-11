Engellilerden Trafikte Farkındalık Yürüyüşü

Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle "Trafikte Engelliye Farkındalık" yürüyüşü düzenledi.

Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle "Trafikte Engelliye Farkındalık" yürüyüşü düzenledi.

Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi üyeleri 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası "na farkındalık oluşturmak amacıyla Aydın Kanza Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na ellerindeki dövizler eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe az sayıda engelli vatandaşın katılması dikkatleri çekti.

Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Rahim Ezgi, hükümetten taleplerini dile getirerek "Evler hapishane, bizler mahkum, ailelerimiz gardiyan olmasın" dedi.

Engelliler olarak evlere kapatılmak istemediklerini dile getiren Ezgi, "İstatistikler doğrudan etkilenen ailelerimizle birlikte engellilerin yaklaşık 35-40 milyona yakın olduğunu söylüyor. Ne gariptir ki 55 milyon oyun kullanıldığı bir ülkede 35-40 milyona yakın engelli ve yakını kendi haklarını kullanamıyor. Haklarımız gasp ediliyor. Kanunlarla verilen bazı kazanımlar yönetmeliklerle şu veya bu gerekçeyle geri alınıyor. Bakım aylıkları adaletli bir şekilde dağıtılmıyor. Biz Altı Nokta Körler Derneği olarak sadaka, bakım aylığı, sakatlık maaşından daha ziyade hiçbir koşula bağlı olmaksızın engellilikten kaynaklı giderlere ek ödeme yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Erişilebilir durak ve otobüs"

Engelliler için erişilebilir durak ve otobüs yatırımı isteyen Ezgi, "Ne kadar az olursak olalım bu tarz etkinlikler yaparak, direnerek kendi haklarımızı kullanmak istiyoruz. Çünkü engelli hakkı temel insan haklarından bağımsız olarak düşünülemez. Belli hafta ve günlere sıkıştırılarak engellilerin sırtını sıvazlamak veya belli günlerde yemek düzenleyerek olmaz. Antalya'da görme engellilere rehabilitasyon merkezi istiyoruz. İlaç, beyaz baston ve yardımcı araç-gereçlerin ücretlerinin tamamının devletçe karşılanmasını istiyoruz. Üretim süreçlerinde verimli ve etkin olarak yer almak istiyoruz. Bizim sorunlarımız tüm toplumun sorunudur. Sorunlarımıza ve istemlerimize sahip çıkın"ifadelerine yer verdi.