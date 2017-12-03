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Engellilere anlamlı hediye

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Engellilere anlamlı hediye
Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli ailelerini ziyareti ederek, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara akülü sandalye dağıttı.

İlçe Kaymakamı Emrah Uzun, Belediye Başkanı Selim Özbalcı, AK Parti Ladik İlçe Başkanı Fikret Baştan, Ladik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.Birol Binbir, Hastane İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Suat Yıldız, Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice Altınnur, Ladik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seyit Ahmet Tablacı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Dönmez ve Ladik Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Ahmet Ayan ile gerçekleştirilen ziyaretlerde, 2 adet akülü sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, " Engelli evlatlarımızın ve ailelerinin mutluluğunu paylaştığımız bu günde, akülü sandalyelerin temininde bizlere yardımcı olan Samsun Milletvekilimiz Sayın Hasan Basri Kurt ile İlçe Kaymakamımız Sayın Emrah Uzun’a ve engelli kardeşlerimizin sevincine ortak olmamızda bizlere yardımcı olan, onlara büyük bir emek ve destek veren Dernek Başkanımız Sayın Seyit Ahmet Ayan’a teşekkür ediyorum. Rabbim hepimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür nasip etsin." dedi.  E.Caner CABBAR 

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