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Engellilere 'kariyer' planlaması yapılmalı

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Engellilere 'kariyer' planlaması yapılmalı
Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, engellilere yönelik 'kariyer planlaması' yapılmasına dikkat çekerek, "Engelliler işe giriyor ancak terfi edemiyorlar" dedi

Türkiye Beyazay Derneği Şube Başkanları toplantısı, Tokat'ta gerçekleştirildi. Derneğin Genel Başkanı Lokman Ayva, Tokat'ta engellilerle ilgili neler yapabileceklerini değerlendireceklerini söyledi. İllerde hayata geçirilecek projelerle ilgili de değerlendirme yapılacağını belirten Ayva, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca düzenlenen "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Töreni"nde "En İyi Mikro Proje" ödülünü "Misafirim Olur Musun?" projesiyle kazanan Tokat şubelerini tebrik etti.

'ENGELLİLER TERFİ EDEMİYOR'
Engellilerle ilgili köklü problemleri konuştuklarını anlatan Ayva, "Engelliler neden istenmiyor. Engelli yakınları neden üzgün. Bunlar köklü bir problem. Bunlara bakış açıları önemli, hayatlarının değişmesi lazım. Zihinlerdeki engellerin kalkması lazım. Problemler var" ifadelerini kullandı. Engellilerin istihdamı ile ilgili de çalışmalar yaptıklarını dile getiren Ayva, "Engelliler, şimdi işe giriyor. Fakat terfi etmeleri lazım. İşlerinde nasıl başarılı olabilirler, doğru işlere yerleştirilmiş mi?  Bu konularda köklü çözümün önerilmesi lazım. Şartlar uygun olursa engelli her işi yapar. Toplantılarımızda kariyer planlaması yapıyoruz" diye konuştu.

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