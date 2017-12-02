Engellilerimiz hayatın parçası oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan " Doğru yönlendirildiğinde özel çocuklarımızın ne kadar büyük başarılara imza attığını görmüş olmanın gururunu yaşıyoruz. Engellilerimiz görünür oldu, hayatın parçası oldu" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'daki İlkadım Atletizm Stadı'nda, Paralimpik Oyunları'na hazırlanan milli sporcularla bir araya gelerek, sohbet etti. Engel tanımayan sporcularla buluştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Karaaslan, özel sporcuların başarılarıyla Türk milletini gururlandırdığını vurguladı.

Engelliler Hakkında Kanun ile Türkiye'de bir eşiğin aşıldığını belirten Karaaslan, "Bu yasayla hayatımızda çok önemli değişiklikler oldu. Engellilerimizin sadece evin dışına çıkmasında değil, aynı zamanda iş hayatında var olmaları konusunda da öncü olduk. Engelli çocuğuna bakan annenin hayatını kolaylaştıralım ki engelli çocuğumuzun bulunduğu ortam daha kaliteli ortama dönüşsün istedik. Bu çocuklarımızın eğitim hizmetlerinden faydalanmasının önünü açtık. Bugün gerek kamuda gerekse özel sektördeki uygulamalarla engellilerimiz görünür oldu, hayatın parçası oldu "dedi.

E.Caner CABBAR