Engellilerin “Bizim Bahçe”de Tatil Keyfi

Nilüfer Belediyesi tarafından engelliler ve yakınlarına yönelik hayata geçirilen "Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi" konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

20 Ocaktan itibaren hizmet vermeye başlayan Alaaddinbey Mahallesi'ndeki "Bizim Bahçe"de tatil imkânı bulan engelli ve yakınları, uygulamadan son derece memnun kaldıklarını belirtti. Şehrin gürültüsünden uzakta gönüllerince eğlenen engelliler ve yakınları , düzenlenen sosyal faaliyetlerle de keyifli anlar geçirdi. Her biri 5'er kişilik 7 müstakil evin yanı sıra spor, oyun ve yürüyüş alanlarının da bulunduğu "Bizim Bahçe'de, birlikte güzel vakit geçiren aileler, Nilüfer Belediyesi'nin hizmetinden son derece memnun.

Bu ailelerden biri de Osmangazi'de ikâmet eden Çakmak ailesi. Oğlu Yavuz Çakmak'ı 2 aydır evden çıkaramadığını dile getiren Kader Çakmak, "Oğlumun engel durumu ağır olduğu için buraya gelmeden önce "uygun yatak var mıdır" diye biraz tedirgin olmuştum. Ancak içeri girdiğimde "sanki her şey tam da bize göre ayarlanmış" dedim. Lavabosundan kapısına, bahçesinden yoluna kadar burada gerçekten her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler ve engellilere yönelik yapmışlar. Hatta oğlumu yatağıyla birlikte diğer odalara götürebiliyorum. Her anı birlikte yaşayabiliyoruz" dedi.

Ailesi ile birlikte Bizim Bahçe'ye gelen Nuray Yakut da, "Buraya gelmeden önce iki günlük rezervasyon yaptırmıştım. Ancak geldikten sonra çok hoşumuza gitti ve bir haftalık süremizin tamamını kullandık. Aileler için de çok güzel oldu. Stres atıp rahatlayabileceğimiz bir ortam. Burada ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz her şey mevcut. Çocuklarımla birlikte oyunlar oynadık, spor yaptık. 1 yılda dört kez rezervasyon yapma hakkımız var. Mümkün olduğunca bu hakkımızı kullanmak istiyoruz. Bizim Bahçe'den hepimiz, çok mutlu bir şekilde ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

Osmangazi ilçesinden gelen Koşan ailesi de Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. Çocuklarının Bizim Bahçe'den ayrılmak istemediğini dile getiren anne Gülten Koşan, "Çok memnun kaldık. Bizi düşünerek böyle bir merkezi yapandan Allah razı olsun. 1 haftanın nasıl geçtiğini anlamadık. Çocuklarımız da, biz de çok memnun kaldık. Personel de çok güler yüzlü. Sürekli "Bir ihtiyacınız var mı?" diye soruyorlar. Bizim gibi insanlar, çocuklarıyla birlikte evden dışarı çıkamadıkları için bu tarz yerlere gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Burada konaklayan ailelerin durumu aynı olduğu için birbirimizi daha iyi anlıyoruz" dedi.