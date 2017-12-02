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Engellilerin hayatını kolaylaştırıyoruz

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Engellilerin hayatını kolaylaştırıyoruz
AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Engellilerin hayatını kolaylaştırıyoruz "dedi.

Milletvekili Köktaş mesajında " Bu anlamda AK Parti olarak 15 yıllık iktidarlarımız döneminde siyaset esasımız her zaman insan odaklı olmuştur. İnsan olmayan yerde yapılacak hiçbir şeyin kıymeti olmaz. Bu anlayışla her zaman "İnsanı yücelt ki devlet yücelsin" düsturu esas kabul ederek yaptığımız yatırımlarda, hizmetlerde, çalışmalarda, aldığımız kararlarda hep insanı işin merkezine koyduk "dedi. 

Köktaş, " Engelli kardeşlerimize yönelik geliştirilen politikalarla da onların yaşamını kolaylaştıran, refah seviyesini yükselten tedbirleri içeren bin 500 maddelik engelliler hukuku, hükümetlerimiz döneminde oluşturulmuştur. Onların barınma, bakım, sağlık hizmetleri ve nakdi yardımlar olmak üzere 'sosyal devlet olma' anlayışının bir gereği olarak  istihdam alanları genişletildi ve mesleki eğitim çalışmalarına hız verildi. Ayrıca sosyal hizmet imkanlarına ve her türlü güvenceye kavuşması, sosyal devlet ilkesini en üst düzeyde işletebilmek için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz "diye konuştu.  Yalçın KARATAŞ 

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