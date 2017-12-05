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Engellilerin istihdamı amacımız

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Engellilerin istihdamı amacımız
Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı " Amacımız engellileri topluma kazandırmak ve istihdama katmak” dedi.

Atakum Belediyesi ve özel eğitim okulları tarafından “Dünya Engeliler Günü” kapsamında engelli öğrencilere yönelik eğlence programı düzenlendi. Dünya Engeliler Günü etkinliği, Atakum’da bulunan özel eğitim okullarının katılımıyla Atakum Eğitim Eğlence Merkezinde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan program işaret dili ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla davam etti. Program pasta kesiminin ardından protokol konuşmalarıyla sürdü.   
Engellilerin toplumda normal bir birey gibi yaşamaları için projeler yaptıklarının altını çizen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Toplumumuzun yüzde 12’lik kesimini oluşturan dezavantajlı gruplara yönelik olarak fizik imkanların iyileştirilmesi, eğitim, istihdam ve kaynaştırma adına projelerimiz devam ediyor. Çünkü engelli vatandaşların toplumda normal vatandaşlardan hiçbir farkı yokmuş gibi hayatlarını devam ettirmelidirler. Hayata bizler gibi tutunmalıdırlar "dedi. 

ONLARIN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZ 
"Çünkü herkes bir engelli adayıdır "diyen Taşçı, " Bu düşünceler ile hareket ederek bu vatandaşlarımızın topluma kaynaşması açısından büyük destek veriyoruz. Merkezi hükümetimiz de engelli yasalarının çıkmasından sonra son yıllarda engelli vatandaşları daha iyi hissetmemizi sağlayan projelere imza atıyorlar. Tek amacımız bu vatandaşlarımızın mutluluğu, refahı, toplumla kaynaşması ve istihdama katılmasıdır” dedi.

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