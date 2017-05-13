Engellilerin Sorunlarına Tiyatroyla Dikkat Çektiler

Ortaca ilçesindeki rehabilitasyon merkezinde eğitim veren öğretmenlerin, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla hazırladığı tiyatro gösterisi...

Ortaca ilçesindeki rehabilitasyon merkezinde eğitim veren öğretmenlerin, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla hazırladığı tiyatro gösterisi Muğla'nın Dalaman ilçesinde sahnelendi.

Güzelyurt Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim veren öğretmenler, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları "Pamuk Prenses ve Yedi Engelsiz Cüce" tiyatro gösterisini TİGEM sosyal tesislerinde sahneledi.

Tiyatro gösterisinden önce günün anlam ve önemini belirten kısa film sunumu yapıldı. Okulun öğretmenlerinin oluşturduğu işaret dili korosu, "Sev Kardeşim" parçası eşliğinde işaret diliyle şarkı söyledi.

Ardından sahnelenen işitme, görme, yürüme, zihinsel engelli, down sendromlu ve otistik cücelerin yer aldığı tiyatro gösterisi izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Okul Müdürü Diler Tatar, önceki yıllarda öğrenciler tarafından sergilenen gösterilerde, bu sene engelli bireylere dikkat çekmek amacıyla okul öğretmenlerinin yer aldığını dile getirdi.

Tatar, amaçlarının biraz eğlendirmek, biraz da düşündürmek olduğuna işaret ederek şunları söyledi; "Engelsiz bir toplum için daha çok görelim, anlayalım ve birbirimizi daha iyi duyalım, ben ve öğretmen arkadaşlarım güne 40 melek ile başladığımız için kendimizi çok şanslı hissediyoruz ve her gün onlardan yeni bir şey öğreniyoruz. Böyle anlamlı bir günde oluşan hassasiyetin engelli bireylerimizin hayatlarını daha da kolaylaştıracak adımlar atılmasına vesile olmasını diliyorum."