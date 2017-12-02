Engellilerin yaşamını kolaylaştırmalıyız

Samsun Valisi Kaymak, Dünya Engellilerin Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda " Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak hepimizin görevidir "dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yazılı mesja yayımladı. Kaymak, " Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak; aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur "dedi.

Kaymak, " Engelli vatandaşlarımızın yaşama sıkı sıkıya bağlanmaları, güçlüklere direnebilmeleri ve sorunlarını aşabilmeleri için herkesi engelli vatandaşlarımıza destek olmaya ve yürütülen çalışmalara katkıda bulunmaya davet ederek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum "diye konuştu. Özkan ŞENGÜN