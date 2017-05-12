Engellilerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelliler ve en çok engelli istihdam...

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelliler ve en çok engelli istihdam eden iş verenlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Bir kahvaltı salonunda verilen kahvaltıya İş-Kur İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Keskin ve İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cahit Mollaosmanoğlu ile en çok engelli istihdam eden işverenler katıldı.

Verilen kahvaltıda konuşan İş-Kur Müdürü Ahmet Kızılkaya, engellilere yönelik kendi işini kurma projeleri, iş başı eğitim programları ve engellilerin istihdama katılımları konusunda ayrıntılı bilgiler verdi.