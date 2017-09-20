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Engellinin mavi koltuk serzenişi

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Engellinin mavi koltuk serzenişi
Samsun'da halk otobüslerinde mavi koltukların engellilere ayrılmış olmasına rağmen, kimsenin umurunda değil. Yüzde 60 engelli vatandaş, "Şoförler müdahale etsin" diyor.

Samsunlu engelli Muaz Mızıkacı, mavi koltukların kendilerine ayrılmış olmasına rağmen halk otobüslerinde ayakta yolculuk yaptıklarından yakınarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın konuya el atmasını istedi.

Geçirdiği trafik kazası  sonrası iki bacağını çok zorlanarak kullanabildiğini ve yürüme, ayakta durma güçlüğü çektiğini söyleyen Mızıkacı, "Otobüsler ücretsiz ama binsek de ayakta durmak zorundayız. Yüzde 60 özürlüyüm. Otobüse binmekte zorlanıyorum. Yürümekte ayakta durmakta güçlük çekiyorum. Ama kimsenin umurunda değil. Özellikle  de gençlerin. Öyle bakıyorum onlara ben zor ayakta duruyorum ama umurlarında değil. Başkan Yılmaz, sürücüleri uyarsın müdahil olsunlar. Engelliler zorda" dedi.  E. Caner CABBAR

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