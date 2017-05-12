  • BIST 95.355
  • Altın 142,145
  • Dolar 3,5948
  • Euro 3,9054
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 15 °C

“Engelsiz Beylikdüzü” Piknikte Buluştu

» »
“Engelsiz Beylikdüzü” Piknikte Buluştu
Beylikdüzü Belediyesi, "Engelsiz Beylikdüzü" etkinliğiyle vatandaşları piknikte buluşturdu.

Beylikdüzü Belediyesi, "Engelsiz Beylikdüzü" etkinliğiyle vatandaşları piknikte buluşturdu. Yaşam Vadisi 1'nci Etap'ta doğayla iç içe, ikramlar, müzik ve danslar eşliğinde gerçekleşen Engelliler Haftası etkinliğinde, bir günlük temsili askerlik yapacak engelli gençlere de kına yakıldı.

"Engelsiz Beylikdüzü" etkinliği kapsamında Beylikdüzü'nde, her yaştan engelli vatandaş bir araya geldi. Beylikdüzü Belediyesi'nin Engelliler Haftası kapsamında Yaşam Vadisi 1'nci Etap'ta düzenlediği piknikte, yiyecek-içecek ikramları yapıldı, müzik eşliğinde danslar edildi, yüz boyama ve taşlara resim yapma etkinlikleri gerçekleşti. Bir günlük askerlik yapacak engelli gençlere kına yakıldı. Pikniğe katılan herkes, günün sonunda dileklerini yazıp bağladıkları balonları gökyüzüne bıraktı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde Dil Terapisi alan miniklere de sertifikaları verildi.

Engelsiz bir kent için söz verdi

Pikniğe katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eğlenceye ortak oldu. Başkan İmamoğlu, "Bu parka ulaşımın hiçbir engeli olmayacak. Her zaman ailelerinizle burada güzel vakitler geçirmenizi istiyoruz" diye konuştu. Beylikdüzü'nün ruhuyla ilgili anlamlı mesajlar veren İmamoğlu, mutlu olmayı sağlamak, huzuru temin etmek ve özgür bir yaşam sunmak içim hep bir arada keyifle yaşamayı ilke edinmek gerektiğine değindi. İmamoğlu, "Engelli duyarlılığıyla hareket ederek, bu kentin engelsiz bir şehir olması için söz veriyoruz" dedi.

“Engelsiz Beylikdüzü” Piknikte Buluştu

“Engelsiz Beylikdüzü” Piknikte Buluştu

“Engelsiz Beylikdüzü” Piknikte Buluştu

“Engelsiz Beylikdüzü” Piknikte Buluştu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chp’den Hekimhan’a Teşekkür Ziyareti12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Aydınlı Oğuzhan Milli Takımda İlk Golünü Attı12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Gevaş’ta Voleybol Turnuvası12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Esendere Belediyesi 2 Bin 650 Fidan Dağıttı12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Torbalı’da Evde Bakım Hizmeti Vatandaşı Memnun Etti12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Altuntaş, Muay Thai Dünya Üçüncüsü Oldu12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Özbekistan Ankara Büyükelçisi’nden Kbü Rektörü Polat’a Ziyaret12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Fatsa’nın Okçuluk Alanında Hedefleri Büyük12 Mayıs 2017 Cuma 11:59
  • Büyükşehir Yaklaşık Bin 500 Ağaç Dikti12 Mayıs 2017 Cuma 11:48
  • Vali Ahmet Hamdi Nayir: Kütahya Fetö İle Mücadele Başarılı Bir İl12 Mayıs 2017 Cuma 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti