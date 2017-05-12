“Engelsiz Beylikdüzü” Piknikte Buluştu

Beylikdüzü Belediyesi, "Engelsiz Beylikdüzü" etkinliğiyle vatandaşları piknikte buluşturdu.

Beylikdüzü Belediyesi, "Engelsiz Beylikdüzü" etkinliğiyle vatandaşları piknikte buluşturdu. Yaşam Vadisi 1'nci Etap'ta doğayla iç içe, ikramlar, müzik ve danslar eşliğinde gerçekleşen Engelliler Haftası etkinliğinde, bir günlük temsili askerlik yapacak engelli gençlere de kına yakıldı.

"Engelsiz Beylikdüzü" etkinliği kapsamında Beylikdüzü'nde, her yaştan engelli vatandaş bir araya geldi. Beylikdüzü Belediyesi'nin Engelliler Haftası kapsamında Yaşam Vadisi 1'nci Etap'ta düzenlediği piknikte, yiyecek-içecek ikramları yapıldı, müzik eşliğinde danslar edildi, yüz boyama ve taşlara resim yapma etkinlikleri gerçekleşti. Bir günlük askerlik yapacak engelli gençlere kına yakıldı. Pikniğe katılan herkes, günün sonunda dileklerini yazıp bağladıkları balonları gökyüzüne bıraktı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde Dil Terapisi alan miniklere de sertifikaları verildi.

Engelsiz bir kent için söz verdi

Pikniğe katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eğlenceye ortak oldu. Başkan İmamoğlu, "Bu parka ulaşımın hiçbir engeli olmayacak. Her zaman ailelerinizle burada güzel vakitler geçirmenizi istiyoruz" diye konuştu. Beylikdüzü'nün ruhuyla ilgili anlamlı mesajlar veren İmamoğlu, mutlu olmayı sağlamak, huzuru temin etmek ve özgür bir yaşam sunmak içim hep bir arada keyifle yaşamayı ilke edinmek gerektiğine değindi. İmamoğlu, "Engelli duyarlılığıyla hareket ederek, bu kentin engelsiz bir şehir olması için söz veriyoruz" dedi.