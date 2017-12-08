Engelsiz Bir Hayat İçin Buluşum’dan Freepark’a Tam Destek

Görme engelli bireyler için durağa yaklaşan otobüs bilgilerini bildiren Sesli Durak uygulaması ile dikkat çeken sosyal girişimci Onur Kılıç'ın yeni projesi...

Görme engelli bireyler için durağa yaklaşan otobüs bilgilerini bildiren Sesli Durak uygulaması ile dikkat çeken sosyal girişimci Onur Kılıç'ın yeni projesi Freepark, Buluşum'dan aldığı destek ile yaygınlaşacak. AVM'lerde engellilerin kendilerine ait alanlara rahatça park etmelerini sağlayan uygulama ile yüzlerce engelli bireyin hayatı kolaylaşacak.

Sosyal girişimci Onur Kılıç, engelli bireylerin park alanlarının işgalini önleyecek akıllı bariyer sistemini yönlendiren mobil uygulaması Freepark için Buluşum'dan 25 bin TL destek aldı. Proje desteğini Boyner Grup şirketi Boyner Büyük Mağazacılık sağladı. Proje süresi tamamlanan ve hedefine başarıyla ulaşan Freepark, yüzlerce engelli bireyin hayatını kolaylaştırarak toplum için sosyal fayda sağlayacak. Engelli park alanlarına yerleştirilecek akıllı bariyerler ve bunların kontrolünü sağlayan bir mobil uygulama sayesinde Freepark, engelli park alanlarını "gerçek sahiplerinin" kullanımına sunmayı hedefliyor.

Freepark'ın hedefi büyük: "Türkiye'den sonra Meksika, Tayland ve Güney Kore'ye açılacak'

Freepark projesinin başarıya ulaşmasından dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Freepark'ın üreticisi sosyal girişimci Onur Kılıç projesi hakkında şunları söyledi: "Günümüzde birçok toplumda olduğu gibi ülkemizin de kanayan yaralarından biri engellilerin park alanlarının diğer araçlar tarafından kullanılması. Ülkemizde binlerce engelli birey bulunuyor, bunların bir kısmı aktif araç kullanabiliyor. Ancak kendilerine ayrılan park alanların sağlıklı bireylerin araçlarıyla dolması günlük hayatlarını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle Freepark'a, yalnızca akıllı metal bir bariyeri yönlendiren sıradan bir mobil uygulama olarak bakmamak lazım. Birçok kişinin hayatını değiştirecek bu uygulama için Buluşum'dan aldığımız destek ile hayallerin bir adım daha ötesine geçerek projemizi gerçeğe dönüştüreceğiz".

Şu an Ankara'da iki noktada ve İzmir'de bir noktada uygulanan Freepark, Boyner Grup'un desteğiyle kısa süre içerisinde dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul'da yaygınlaşacak. Onur Kılıç, "Alışveriş merkezi yönetimleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. İstanbul'daki AVM'lerde bu sorunu çözdükten sonra gelişmekte olan tüm ülkelerin ve kalabalık şehirlerin ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz Freepark için bir sonraki hedefimiz Meksika, Tayland ve Güney Kore olacak" dedi.

Freepark nasıl kullanılıyor?

Engelli bireyler cep telefonuna Google Playstore ya da Appstore'dan "Freepark uygulaması'nı indiriyor.

Engelli kimlik kartını uygulamaya fotoğrafını çekerek tanıtıyor ve kısa süre içinde kimlik doğrulama işlemi yapılıyor.

Telefonun bluetooth bağlantısı ile engelli alanında bulunan bariyer otomatik olarak açılıyor.

Engelli park alanı kullanımı bitince bariyer yeniden kapatılıyor.