Engelsiz Ceylanlar Dolu Dizgin

Garanti Tekerlekli Sandalye 1. Ligi'nde mücadele eden Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü, evinde Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor...

Garanti Tekerlekli Sandalye 1. Ligi'nde mücadele eden Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü, evinde Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 80-45 mağlup etti.

Maç sonrası taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Engelsiz Ceylanlar kendilerini yalnız bırakmayan tüm taraftarlara teşekkür etti. Asıl hedef, Ceylanpınar Belediyesini ve Ceylanpınar'ı Avrupa'da temsil etmek olduğunu ifade eden Antrenör Metin İdoğ, "Ceylanpınar belediyesi bedensel engelliler spor kulübü olarak Garanti Tekerlekli Sandalye 1. Ligi'nde 8. maçımızı oynadık, güzel bir galibiyet aldık. İstanbul'da rakibimiz olan Pendik Belediyesini yendik. 5. sıraya yükseldik inşallah bundan sonraki maçlarımızı da alıp hedefimizi yükselteceğiz. Bazı aksaklıklar yaşadık oyuncu sıkıntısından dolayı inşallah bundan sonraki süreçte 2. devre belediye başkanımızla görüşüp oyuncu sıkıntımızı dile getireceğiz. Güzel bir lig yaşıyoruz çünkü Ceylanpınar'ımızı güzel yerlerde temsil ediyoruz. Kıbrıs var 2. devre gideceğimiz Ceylanpınar'ımızı bu ülkede temsil edeceğiz. İnşallah daha güzel yerlerde Ceylanpınar'ımızı belediyemizi başkanımızı temsil edip daha farklı yerlere farklı noktalara getireceğiz. Asıl hedefimiz Ceylanpınar Belediyesini Ceylanpınar'ımızı Avrupa'da temsil etmek. İnşallah Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanırız. Ben teşekkür ediyorum destek olan her kese sayın belediye başkanımıza Ceylanpınar taraftarlarımıza basın mensuplarımıza sonsuz teşekkür ederim. Tek isteğimiz bizi yalnız bırakmasınlar bize destek versinler inanın istediğimiz yerlere geliriz" dedi.