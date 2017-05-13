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Engelsiz Hobi Bahçeleri’ne Bahar Geldi

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Engelsiz Hobi Bahçeleri’ne Bahar Geldi
Buca Belediyesi'nin "Engelsiz Buca" yaratma ve engellilerin toplumsal yaşama katılımı hedefiyle oluşturduğu Engelsiz Hobi Bahçelerinde bahar coşkusu yaşandı.

Buca Belediyesi'nin "Engelsiz Buca" yaratma ve engellilerin toplumsal yaşama katılımı hedefiyle oluşturduğu Engelsiz Hobi Bahçelerinde bahar coşkusu yaşandı.

Buca Belediyesi, Engelliler Haftası'nda Engelsiz Hobi Bahçelerinde düzenlenen kahvaltıda engelli vatandaşlarla biraraya geldi. "Engelsiz Hobi Bahçeleri Bahar Buluşması" ismiyle Buca Gölet'te düzenlenen toplantıya Buca'da yaşayan engelli vatandaşların yanı sıra Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, meclis üyeleri, muhtarlar ve engelli yakınları katıldı.

Neşeli ve keyifli sohbetler eşliğinde geçen bahar kahvaltısında Buca Engelliler Derneği halk dansları ve ritim topluluğunun verdiği mini konser ve gösterileri izleyenleri büyüledi. Engelli vatandaşlar adına söz alan Buca Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Gündüz Koçak, isteklerinin engelli bireylerin diğer insanlarla eşit olarak değerlendirilmesi olduğunu belirtirken, "Buca'da engelliler açısından güçlü bir birliktelik var. Buca'da engelli olmak ayrıcalıktır" diye konuştu.

"Engelleri kaldırdıkça daha büyük bir aile oluyoruz"

Engelli vatandaşların coşkulu tezahüratlarıyla karşılanan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ise "Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinlik baharın müjdecisi haline geldi. Kentteki ve yüreklerdeki engelleri kaldırdıkça daha büyük bir aile oluyoruz" sözleriyle vatandaşları selamladı.

Çok sayıda engelli vatandaşın katıldığı etkinlik sonrası Engelsiz Hobi Bahçelerinde baharın ilk fidan ve tohumları dikilip, can suları verildi. Engelli vatandaşlar kendileriyle birlikte çapa yapıp, domates, biber fidesi diken Başkan Piriştina'yı " Böyle Başkan dostlar başına. 10 parmağında 10 marifet" sözleriyle tebrik ederken, yanlarında olduğu için teşekkür etti.

Engelsiz Hobi Bahçeleri, zihinsel ve bedensel engelli çocuklar ile her yaştan Alzheimer hastalarının doğa ile buluşup, el becerilerini geliştirmeleri ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlıyor.

Engelsiz Hobi Bahçeleri’ne Bahar Geldi

Engelsiz Hobi Bahçeleri’ne Bahar Geldi

Engelsiz Hobi Bahçeleri’ne Bahar Geldi

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