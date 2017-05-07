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Engelsiz 'Sanat' Engelsiz 'Hayat'

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Engelsiz 'Sanat' Engelsiz 'Hayat'
Amasya Bahçeleriçi Mahallesi'nde bulunan Engelsiz Yaşam Parkı'nda bir araya gelen Fikir Ajans yetkilileri ve engelliler, gün boyunca yaptıkları aktivitelerle eğlendiler.

Engelli insanların mutluluğu için beraber aktiviteler yapmayı ele alan Fikir Ajans, engelli insanlar ile el sanatları yapmaya başladı. Amasya Bahçeleriçi Mahallesi'nde bulunan Engelsiz Yaşam Parkı'nda bir araya gelen Fikir Ajans yetkilileri ve engelliler, gün boyunca yaptıkları aktivitelerle eğlendiler.

'Engelsiz sanat engelsiz hayat' el sanatları ismi verilerek yürütülen etkinlik geniş kitleler ile engellilerin buluşmasını hedeflendiğini belirten Ajans başkanı Mustafa Oymak, "Engelli insanların yüzlerindeki okunabilecek en güzel ifade beraber paylaşılan anlar olmuştur" dedi. Oymak, etkinliğin sayesinde engelli insanların aslında engellerinin sadece fırsat verilmemek olduğunu gösterebilmek adına ve diğer insanlarında gerektiği yerde onların eksik kaldıkları yönleri tamamlayabilmeleri adına böyle bir etkinliğin o insanlar için daha huzur, özgüven ve yüzlerinde gülümseme kazandırıcı olacağını belirtti.

Ferhat LAP / AMASYA

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