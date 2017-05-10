"Engelsiz" Sanatçıların Gözünden İstanbul Sergisi Bağcılar’da

Bağcılar'da "engel'siz sanatçıların çektiği fotoğraflar, yaptıkları el tasarımları ve seramiklerden oluşan "Sanat Birlikte Daha Güzel Karma Resim Sergisi'nin...

Bağcılar'da "engel'siz sanatçıların çektiği fotoğraflar, yaptıkları el tasarımları ve seramiklerden oluşan "Sanat Birlikte Daha Güzel Karma Resim Sergisi'nin açılışı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve ünlü oyuncuların katılımıyla gerçekleştirildi. Engelsiz sanatçıların gözünden İstanbul'u yansıtan sergi ise vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı kursiyerlerinin büyük emekler sonucu hazırladıkları fotoğraf, tasarım ve seramik çalışmalarından oluşan "Sanat Birlikte Daha Güzel Karma Resim Sergisi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda düzenlenen açılış törenine Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ekranların sevilen yüzlerinden Alper Saldıran, Tolga Tekin, Rüzgar Aksoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, kursiyerlerin fotoğraf, tasarım ve seramik çalışmalarının hazırladığı görüntülerinden oluşan video gösterimi ile başladı. Sonrasında engelli kursiyerlerin müzik aletleri eşliğinde hazırladıkları ritim gösterisi katılımcıların beğenisini kazandı. Kursiyerlerden oluşan dansçıların hip hop gösterileri ise açılış töreninde renkli görüntüler oluşturdu. Ardından "Hayatı çek" sloganıyla başlatılan Engelsiz Fotoğraflar Atölyesi'nde ünlü fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven'den ders alan kursiyerlerin fotoğraf çalışması, el tasarımları ve seramik eserlerinden oluşan karma serginin açılış kurdelesi kesildi. Engelsiz sanatçıların gözünden İstanbul'u anlatan fotoğraf karelerinin yer aldığı sergide Eminönü, Galata Kulesi, Taksim ve Balat gibi birçok semtin fotoğrafları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz"

Engelli öğrencilerin yaptıkları çalışmaların sergilenmesinin önemli olduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Seramik ve cam sanatı aileleriyle, engellilerin birlikte çalışmış oldukları birde fotoğrafçılık kursu Mustafa Bey'in yapmış olduğu güzel bir hizmetin ürününü görmekten ben mutluluk duyuyorum. Onun için ünlü sanatçımız Mustafa Seven'e ben çok teşekkür ediyorum. Bu günde onların mutluluğunu görmekten ve onlara her imkanı tanıdığımızda yeni ürünler ve yeni eserler ortaya çıktığını görmekten de büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum onların mutluluğu bizim mutluluğumuz" diye konuştu.

"Hırslarımıza kapılıyoruz başka şeyleri göz ardı ediyoruz"

Engelli kursiyerlerin hazırladıkları çalışmalardan oluşan serginin açılış törenine katılan ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy, "Hırslarımıza kapılıyoruz başka şeyleri göz ardı ediyoruz ama daha duyarlı olmak lazım. Hayvan sevgisi, doğa sevgisi gibi engellilerde bizden eksiği olmayan kardeşlerimiz sonuçta dünyayı paylaştığımız insanlar onlara da bu dünyayı bir şekilde rahat, huzurlu hale getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Zor geçti ama sonunda gerçekten güzel şeyler elde ettik"

Çektiği fotoğrafların sergilenmesinden duyduğu mutluluğu belirten Ömer Taştan, "Çok güzel bir projeydi çok farklı deneyimler edindiğimiz bir projeydi. Sokağa indik diyebiliriz tam anlamıyla portre fotoğrafı çekmemiz istendi proje kapsamında zor geçti ama sonunda gerçekten güzel şeyler elde ettik" dedi.

Törende, Başkan Çağırıcı ünlü oyunculara ve fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven'e plaket takdiminde bulundu.