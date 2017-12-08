“Engelsiz” Sergi

Engelliler Haftası çerçevesinde OMÜ Vakfı Koleji ile Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi iş birliğinde Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri,...

Engelliler Haftası çerçevesinde OMÜ Vakfı Koleji ile Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi iş birliğinde Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri, OMÜ Vakfı Kolejinde yaptıkları ürünleri sergilediler ve satışa sundular.

Sergiye OMÜ Vakfı Kolejinin öğrencileri ve velileri büyük ilgi gösterdiler. OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Halil Kütük, Engelliler Haftası nedeni ile Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrenci ve öğretmenlerini OMÜ Vakfı Kolejinde ağırlamaktan ve böyle bir etkinliği gerçekleştirmelerinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

2 gün devam eden sergi, öğrencilerin ve öğretmenlerin teşekkür ve vedalaşmaları ile sona erdi.