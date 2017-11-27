ENGİN İPEKOĞLU İLE BİR GALİBİYET

Engin İpekoğlu takımın başında çıktığı 6 maçta 1 galibiyet 4 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldı. Özalan altı haftada beş puan toplarken Besim Durmuş ise bir maçta üç puan aldı

YABANCILAR KATKI SAĞLAMIYOR

Samsunspor Teknik Direktör Engin İpekoğlu ile altı haftada sadece yedi puan toplayabildi. Altı haftada tek galibiyeti evinde oynadığı ligde son sıralarda bulunan Gaziantepspor karnşısında alan İpekoğlu, kalan beş haftada bir mağlubiyet dört beraberlik elde etti. Hücum geçişleri anlamında büyük sorunlar yaşayan ve yabancı futbolcuların takıma hiç katkı alamayan İpekoğlu'nu neredeyse isyan noktasına geldi. İpekoğlu'nun devrenin bitimine kadar kalman dört haftada kaç puan toplayacağı merak konusu.



DURMUŞ'LA BİR MAÇ BİR GALİBİYET

Sezon başında takımın başına geçen Teknik Direktör Alpay Özalan'ın durumu da İpekoğlu'ndan farklı gibi görünmüyor. Özalan, Ankaragücü yenilgisi sonrasında Kırmızı-Beyazlı ekiple yollarını ayırmıştı. Özalan takımın başında altı hafta kalırken, beş puan topladı. Bir galibiyet alan Özalan, iki beraberlik üç mağlubiyet aldı. Alpay Özalan en farklı yenilgisini ise Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Altınordu karşısındra 4-1'lik skorla aldı. Özalan'ın ayrılmasının ardından Balıkesirspor maçında takımın başına sahaya çıkan Besim Durmuş ise tek maçında üç puanı takıma kazandırdı. Davut AKTAŞ