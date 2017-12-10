Enkaz Altından Kurtarılan İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çöken inşaatın enkazında kalan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çöken inşaatın enkazında kalan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesi Konaklı Mahallesi'nde ambar inşaatı beton dökümü esnasında meydana gelen çökmede, 7 işçiden 6'sı yaralanarak Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir işçiye ulaşılamamış, kayıp işçiye ulaşmak için bölgeye jandarma ekipleri ve çok sayıda iş makinesi sevk edilmişti. Yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında ulaşılan kayıp işçi, ağır yaralı olarak enkaz altından çıkarılarak Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede öldü

Yaklaşık 1 saat enkaz altında kalan işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede ölen işçinin Delil Salim olduğu belirlendi. Ölen işçinin Suriye uyruklu olduğu ve 2014 yılının Temmuz ayında ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığı öğrenildi.