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Entegre Çevre Tesisi İnşaatı Büyük Bir Hızla Devam Ediyor

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Entegre Çevre Tesisi İnşaatı Büyük Bir Hızla Devam Ediyor
Türkiye'nin en büyük çevre entegre projelerinden birisi olan ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Malatya Entegre Çevre Tesisi...

Türkiye'nin en büyük çevre entegre projelerinden birisi olan ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Malatya Entegre Çevre Tesisi inşaatı büyük bir hızla devam ediyor.

4 yılı aşkın bir süredir altyapı çalışmaları devam eden ve geçtiğimiz yıl ÇED raporu alınarak resmiyet kazanan Çevre Entegre Tesisi inşaatının 2017 yılı sonlarına doğru bitirilerek hizmete girmesi hedefleniyor. Tesisin hizmete girmesiyle birlikte Malatya genelindeki çöplerden saatte 10 MW elektrik enerjisi elde edilecek.

"Günlük 600 ton çöp enerjiye dönüşecek"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Entegre Çevre Tesisi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, açıklamalarda bulundu.

Tesisteki çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydeden Başkan Çakır, katı atıkların sebep olduğu çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması ve zararsız hale getirilmesinin Belediyelerin en büyük sorumluluklarından bir tanesi olduğunu belirterek, bunların verimli bir şekilde bertaraf edilerek geri dönüşümünün sağlanmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

"Malatya'nın çöplerinden 60 bin hane aydınlanacak"

Bu konuda Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 4-5 yıldır çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Çakır, Türkiye genelinde inceleme yaparak, şu anda önemli bir noktaya geldiklerini belirtti.

Malatya Entegre Çevre Projesinin Türkiye'de örnek bir çalışma olduğunu kaydeden Çakır, "Çöplerimiz öncelikle ilçe merkezlerde oluşturulacak 4 merkezde toplanacak. Merkez ve ilçelerle birlikte günlük 550-600 ton katı atık toplanarak öncelikle ön ayrıştırması yapılacak. Daha sonra 3 farklı alanda enerji elde edilecek. Biyogaz reaktörden saatte 3 MW elektrik enerjisi elde edilecek. Gazifikasyon tesisinden ise saatte 4 MW enerji elde edilecek. Düzenli depolama sahası LFG tesisinden de saatte 3 MW olmak üzere burada 10 MW'ı geçen bir enerji elde edeceğiz. Daha önce yaptığımız yatırımda da 2.3 MW enerji elde ediliyor. Genel toplamda baktığımız zaman ise Malatya'nın çöplerinden 12-13 MW'ı bulan bir enerjiyi kazanmış olacağız" dedi.

"60 milyonu aşan bir yatırım"

Malatya Entegre Çevre Projesi'nin çevresel olarak bakıldığında Malatya'da yaptıkları en önemli yatırımlardan bir tanesi olduğunu kaydeden Başkan Çakır, "Firmalarımızın üstlenmiş olduğu yatırım miktarına da baktığımız zaman 60 milyonu aşan bir yatırımla bu hizmet gerçekleşmiş olacak. Önümüzdeki ay içerisinde resmi temelini atmayı düşünüyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlandı. 4 yıldır çalışmalar devam ediyordu ama geçen yıl ÇED raporları alınarak resmi olarak başladı. 2017'nin Ekim ayı itibariyle de buradaki bütün yatırımlar bitirerek hizmete açmayı hedefliyoruz. Burada çalışan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sera kurularak sebze ve kesme çiçek üretimi yapılacak"

Malatya merkezin yanı sıra ilçelerde toplanacak olan çöplerden elde edilecek elektrik enerjisi sayesinde, bir taraftan çöplerin düzenli bir şekilde bertarafı sağlanırken, bir taraftan da ülke ekonomisine ve enerji sektörüne önemli katkılar sağlanacak. Proje kapsamında ayrıca kurulacak olan sera tesislerinde enerji tesislerinin atık ısıları kullanılarak topraksız tarım metoduyla sebze ve kesme çiçek üretimi de yapılacak.

Entegre Çevre Tesisi İnşaatı Büyük Bir Hızla Devam Ediyor

Entegre Çevre Tesisi İnşaatı Büyük Bir Hızla Devam Ediyor

Entegre Çevre Tesisi İnşaatı Büyük Bir Hızla Devam Ediyor

Entegre Çevre Tesisi İnşaatı Büyük Bir Hızla Devam Ediyor

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