Enver Yılmaz’dan Kutuplaşma Uyarısı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Nisan ayında yapılacak referandum da insanların "evet-hayır" şeklinde farklı kutuplara çekilmesini doğru...

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Nisan ayında yapılacak referandum da insanların "evet-hayır" şeklinde farklı kutuplara çekilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, "Evet verenlerin demokratik hakkı olduğu gibi, hayır diyenlerin de vermiş olduğu karar ve davranışları demokratik haklarıdır" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, CHP Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Hekim'le birlikte CHP Ordu İl Başkanlığının yeni hizmet binasını ziyaret eden Başkan Enver Yılmaz'ı, CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin ve partililer karşıladı. CHP Ordu İl Başkanlığının yeni binalarının hayırlı olması temennisinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, CHP'nin Türkiye'nin kurumsal kimliğinde önemli partilerinden biri olduğunu belirtti.

Nisan ayında muhtemel bir referandum olacağını hatırlatan Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada "Önümüzde bir referandum süreci var, bu süreçte evet ya da hayır verenlerin farklı kutuplara itilmesi ve farklı noktalara çekilmesini çok doğru bulmuyorum. Evet verenlerin demokratik hakkı olduğu gibi, hayır diyenlerin de vermiş olduğu karar ve davranışları demokratik haklarıdır. Oy verme yeterliliği olan herkes, Nisan ayının 16'sı gibi bu demokratik hakkını kullanacaktır. Hem önümüzdeki referandum sürecinin hem de yeni binanın CHP'ye hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Fiziki şartları değiştirerek yeni binaya taşındıklarını söyleyen CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, "Belediye Başkanımız il dışında olduğu için yeni binamızın açılışına katılamamıştı. Bugün bize hayırlı olsun ziyaretine geldikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra siyasi çalışmalarımızı bu binada sürdüreceğiz. Her ne kadar siyaseten farklı düşünsek de yüz yüze bakan insanlarız. Siyaset kavga yeri değil, ülkeye hizmet yeridir. Referandumun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.