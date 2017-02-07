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Enverçevko Erasmus+sport Projeleri Bilgilendirme Toplantısında

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Enverçevko Erasmus+sport Projeleri Bilgilendirme Toplantısında
2017 yılı bisikletli ulaşım, bisikletli Turizm çalışmaları ziyareti ve Erasmus+Sport projeleri kapsamında bilgilendirme toplantısı tamamlandı.

2017 yılı bisikletli ulaşım, bisikletli Turizm çalışmaları ziyareti ve Erasmus+Sport projeleri kapsamında bilgilendirme toplantısı tamamlandı. Brüksel'de gerçekleştirilen toplantıya Muğla merkezli ENVERÇEVKO Derneği katılım sağladığı.

AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Sivildüşün programı tarafından ulaşım ve konaklama desteği sağlanan çalışma ziyaretlerinin ilki Brüksel merkezli ECF Avrupa Bisikletçiler Federasyonuna yapıldı. AB komisyonu ev sahipliğinde Erasmus+sport projeleri bilgilendirme günü (Sport infoDay) ise AB komisyonu binasında yapıldı.

ECF toplantısında hem bisikletli ulaşım konusunda önümüzdeki dönemlerde yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişi sağlandı, hem de Eurovelo çalışmaları için yeni dönem çalışmaları hakkında görüş alışverişi sağlandı. İzmir için yapılan Eurovelo başvurusu için karşılıklı iyi niyet dilekleri bildirildi. ECF tarafından da desteklenen NowWeBike şimdi bisiklet zamanı, Biketowork kampanyaları ve İspanyanın liderliğinde kabul edilen Eurovelo projeleri için görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşması Eğitim, Kültür, Spor ve Gençlik Daire Başkanı Tibor Navrasics tarafından yapılırken, toplantıda 2017 yılı küçük hibeler, çok uluslu işbirlikler, ortaklık görüşmeleri ile hazırlık, değerlendirme ve uygulama proje süreçleri hakkında bilgiler verildi. EWoS Avrupa Spor Haftası Beactive kampanyası hakkında büyük ölçekli etkinlik önerileri de burada sözel olarak tanıtıldı.

2017 yılı Temmuz-Aralık AB komisyonu dönem Başkanlığını üstlenecek olan Estonya adına Kültür Bakanı Margus Klaan Eylül ayında yapılacak EWoS programı hakkında ön bilgileri paylaştı. Çevre dostu ulaşım aracı bisikletli ulaşım çalışmaları kapsamında "Şimdi Bisiklet Zamanı" proje özeti ile katılan ENVERÇEVKO Derneği, özellikle, Polonya, İtalya, Almanya, Bulgaristan, Slovenya, Danimarka, Estonya katılımcıları ile görüşmeler sağladı.

ENVERÇEVKO Dernek yönetimi adına Dernek Başkanı Feridun Ekmekci ve dernek üyesi Aslı Tehmen AB Türkiye delegasyonu Sivil düşün program desteği ile katılım sağlandı. Türkiye'den katılım sağlayan Bursa Nilüfer Belediyesi, Türkiye Basketbol Federasyonu, ÜniFEB temsilcileri ile sport projeleri hakkında yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişi sağlandı.

Enverçevko Erasmus+sport Projeleri Bilgilendirme Toplantısında

Enverçevko Erasmus+sport Projeleri Bilgilendirme Toplantısında

Enverçevko Erasmus+sport Projeleri Bilgilendirme Toplantısında

Enverçevko Erasmus+sport Projeleri Bilgilendirme Toplantısında

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