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Eoc Vekil Başkanı Janez Kocijancic: “Eşsiz Bir Tecrübe”

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Eoc Vekil Başkanı Janez Kocijancic: “Eşsiz Bir Tecrübe”
13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali için Erzurum'a gelen EOC Vekil Başkanı Janez Kocijancic, genç sporcular için EYOF'un eşsiz bir fırsat olduğunu,...

13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali için Erzurum'a gelen EOC Vekil Başkanı Janez Kocijancic, genç sporcular için EYOF'un eşsiz bir fırsat olduğunu, EYOF'un başka bir yerde kazanamayacakları bir tecrübe olduğunu söyledi.

EOC Vekil Başkanı Janez Kocijancic, Türkiye'nin kış sporlarındaki gelişimini ve EYOF'un genç sporcular için önemini anlattı. EYOF 2017 Erzurum'un düzenleneceği tesisleri gezen Janez Kocijancic, daha önce iş arkadaşlarından kentteki tesisler hakkında bilgi aldığını belirterek, "Şehrin, pistlerin ve tesislerin güzelliğinden çok etkilendim. 2011 Universiade'da burada iş arkadaşlarım ve atlama kulelerinin hazırlıkları için Slovenya'dan gelen dostlarım bana ne kadar harika tesisleriniz olduğunu ve ne kadar iyi organizasyon düzenlediğinizi anlattı" ifadelerini kullandı.

Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nin çok önemli bir organizasyon olduğuna değinen Janez Kocijancic, EYOF'u genç sporcular için bir fabrikaya benzeterek, "Çünkü bu organizasyonda madalya alanların birçoğu daha sonra olimpiyat oyunlarında madalya kazanabiliyor. Bu yüzden, burası bir nevi olimpiyat oyunları için okul ya da üniversite diyebilirim" dedi.

"İkna oldum…"

Türk sporunun başarıları ve gelişiminden oldukça etkilendiğine vurgu yapan Kocijancic, "Türkiye kış sporları içinde elinde bulunan imkanlarını kullanmalı. İkna oldum ki Türkiye, kayak branşları, artistik patinajda ve diğer kış sporlarında üst seviyedeki ülkeler arasında adım adım yerini almaya başlayacak ve önemli başarılar kazanacak" diye konuştu.

Janez Kocijancic, genç sporcular için EYOF'un eşsiz bir fırsat olduğunu ve iki yılda bir düzenlenen bu festivalde olimpik havayı ilk kez soluduklarına dikkat çekerek, EYOF'un başka bir yerde kazanamayacakları bir tecrübe olduğunu ifade etti.

"Türkiye harika bir organizasyon düzenleyecek"

EYOF 2017 Erzurum'dan beklentilerini dile getiren Kocijancic, şöyle konuştu:

"Bence Türkiye harika bir organizasyon düzenleyecek, umuyorum ki müsabakalar sonucunda en iyi olan kazanacak ve o kazananlar arasında Türk sporcular da olacak. Düşüncemiz, Avrupa'nın ve uluslararası sporlardaki lider konumunu korumak. Avrupa belki de dünya nüfusunun %8'ini temsil ediyor ama kış olimpiyat oyunlarında madalyaların yarısından fazlasını kazanıyoruz."

"Gerektiği gibi yatırımları yapıyorsunuz"

Kocijancic, Türkiye'nin gelecekte kış olimpiyat oyunlarına ev sahipliği noktasında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bu size bağlı, şansınız olabilir ama biliyorsunuz ki bunun belli başlı gelişmelere ihtiyacı var. Bence doğru yatırımları yapıyorsunuz. Küçük de olsa olimpik organizasyonlar düzenliyorsunuz ve yavaş yavaş yükseleceksiniz."

Eoc Vekil Başkanı Janez Kocijancic: “Eşsiz Bir Tecrübe”

Eoc Vekil Başkanı Janez Kocijancic: “Eşsiz Bir Tecrübe”

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