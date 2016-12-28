Epilepsi Hastası Büşra’nın Cenazesi Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, geçtiğimiz gün vefat eden cami imam hatibi Hasan Poyraz'ın kızı Büşra Poyraz, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, geçtiğimiz gün vefat eden cami imam hatibi Hasan Poyraz'ın kızı Büşra Poyraz, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

21 yaşında hayata gözlerini yuman epilepsi hastası Büşra Poyraz'ın cenazesi, Orta Kasımpaşa Camiinde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığına defnedildi. Büşra'nın cenaze namazını İlçe Müftüsü Selami Bağcı kıldırdı. Cenaze namazına ailesi ve akrabalarının yanı sıra dayısı ve eski AK Parti Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz, İl Müftüsü Necati Akkuş, İlçe Müftüsü Selami Bağcı, Belediye Başkan yardımcıları Ali Avcıoğlu, Hayrettin Eldemir, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, Hasan Poyraz'ın imam arkadaşları, ilçe müftülüğü personeli, bazı okul müdürleri, öğretmenleri, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı.