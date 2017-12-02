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Epilepsi Hastası Minik Hira Nur’un Çığlıkları Yürek Burktu

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Epilepsi Hastası Minik Hira Nur’un Çığlıkları Yürek Burktu
Epilepsi hastası minik Hira Nur'un çığlıkları, görenlerin yüreğini burktu.

Epilepsi hastası minik Hira Nur'un çığlıkları, görenlerin yüreğini burktu. 4 aylıkken epilepsi tanısı konan 1 yaşındaki Hira Nur'un ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşması için hayırseverlerden ve daha önce bu hastalıkla ilgilenen alanında uzman doktorlardan yardım bekliyor.

Şişli'de oturan Selda ve Mehmet Erdoğan çiftinin 1 yaşındaki bebekleri Hira Nur Erdoğan, epilepsi hastası olduğundan dolayı etrafına gülücükler yerine çığlık atıyor. Minik Hira Nur'a 4 aylıkken Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tetkikler sonucu Epilepsi tanısı konuldu. Ardından ailenin isteği üzerine Hira Nur bebek İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Burada hastalık tanısı konan bebek, gördüğü ilaç tedavisi ile hayata tutunmaya çalışırken, ailenin tek isteği ise çocuklarının diğer çocuklar gibi güleceği günleri görebilmek. Hayırseverlerden ve daha önce bu tip vakalara bakan doktorlardan yardım isteyen anne Selda Erdoğan, bebeğinin sağlığına kavuşmasını istiyor. Hastanede çekilen görüntülerde minik Hira Nur'un yatarken çektiği acılar ise yürekleri burkuyor.

"1 seneden beridir biz tedavi ettiriyoruz, bir yol kat edemedik"

Çocuğuna verilen tedavilerin fayda etmediğini dile getiren Selda Erdoğan, "Yetkililerin konuya el atmasını istiyorum, yurt içi veya yurt dışı olsun fark etmez alanında uzman profesörlerin ilgilenmesini istiyorum. 1 seneden beridir biz tedavi ettiriyoruz, bir yol kat edemedik. Tedavi sürecinde hep aynı yerimizde sayıyoruz. Maddi veya manevi fark etmez, çocuğumun sağlığını istiyorum. Kendim için bir şey istemiyorum sadece çocuğum için bir şey istiyorum" şeklinde konuştu.

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