Er: “Geleceğin Hukukçularına Yatırım Yapıyoruz”

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, yaptıkları hizmetler çerçevesinde, geleceğin hukukçularına yatırım yaptıklarını söyledi.

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, yaptıkları hizmetler çerçevesinde, geleceğin hukukçularına yatırım yaptıklarını söyledi.

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genç Hukukçular Kulübü başkan ve üyeleri, Mersin Barosu Başkanı Er'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Er, Mersin Barosu olarak yaptıkları hizmetlerle geleceğin hukukçularına yatırım yaptıklarını vurgulayarak, "Geleceğimizin meslektaşlarının en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlamak, baromuzun en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Günümüzde insan haklarının korunması, savunulması ve geliştirilmesinde mesleğimizin üstlendiği rol ve sorumluluk çok büyüktür. Mersin Barosu olarak, bu sorumluluk bilinciyle genç meslektaşlarımızın mesleki gelişimine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Çağ Üniversitesi Hukukçular Kulübü Başkanı Mehmet Onur Altunay da "Kulübümüzün daha aktif olması için Mersin Barosu ile birlikte ortak çalışmalar yapmak istiyoruz. Mersin Barosu Başkanı Ali Er ve yönetim kuruluna, meslek ve meslektaşlarının adına yapış olduğu çalışmalarından ve kulübümüze vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.