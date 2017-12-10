Er, Tbb Başkanı Fevzioğlu’nu Ziyaret Etti

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, beraberinde Başkan Yardımcısı Gazi Özdemir ile birlikte Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu ziyaret...

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, beraberinde Başkan Yardımcısı Gazi Özdemir ile birlikte Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.

Ankara'da yapılan "Baro Başkanları Toplantısı" öncesi gerçekleşen ziyaret kapsamında, Ali Er ve Gazi Özdemir, Feyzioğlu ile baroların çalışmaları ve avukatlık mesleğinin sorunları konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Mersin Barosu olarak meslektaşlarının mesleklerini icra etmelerinin önünde olan yasal engellerin kalkması için Adalet Bakanlığı'na gerekli başvuruları yaptıkları bilgisini veren Er, avukatların mesleki ve toplumsal statüsünü yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Feyzioğlu ise baroların avukatlık mesleğinin ve meslektaşlarının gelişimini sağlamak, meslektaşlarının haklarını korumak gibi önemli görevleri olduğunu, Mersin Barosu'nun da bu önemli görevi layıkıyla yerine getirdiğini söyleyerek, Ali Er yönetim kurulunu tebrik etti.